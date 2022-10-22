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22.10.2022  10:07   Дмитро Колонєй

Харківським лікарням передані хірургічні набори, які рятують при сильній крововтраті у польових умовах (відео)

Обладнання Харківським лікарням було передано американськими партнерами SISU Global Health та ForWellBeing благодійній організації «Український Благодійний фонд Синергія життя».


ХОДА
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, медзаклади Харківщини отримали від благодійників 300 спеціальних хірургічних апаратів для аутогемотрансфузії Гемаф'юз, які будуть використовуватись у хірургії та реаз посиланнмя на німаційних відділеннях при масивній крововтраті у пацієнта.
 
Обладнання автономне та не потребує електроживлення. Саме тому його можна використовувати під час проведення операцій у польових умовах.
Кожен набір має насос із наконечником Янкауера для відбору крові, який можна використовувати 25 разів та таке ж кількість змінних одноразових комплектів до них.
 
З принципом роботи хірургічного пристрою знайомлять харківських лікарів. За словами в.о. генерального директора одного з медзакладів Харкова Костянтина, це обладнання дуже ефективне.
 
«Є така процедура – ​​реінфузія, тобто повернення крові до судинного русла. Вона проводиться в тих випадках, коли у хворого є масивна крововтрата в порожнині людського організму, наприклад травма печінки чи селезінки.Потрібно зібрати докупи цей шприц - операційна сестра поміщує в рану цей наконечник, який стерильний та відбирає кров з рани у певні ємності. Після цього кров повертається назад до судинного русла організму людини. Маніпуляція дуже проста, але ефективна. Це знахідка – особливо там де немає жодних інших приладів більш дорогих та спеціалізованих», - пояснює принцип дії обладнання Констянтин.
 
 
Источник:   ХОДА
 Тэги:  больницы, кровотечение, харьков
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