22.10.2022 09:27 Дмитро Колонєй

Одиннадцять людей поранено під час обстрілів Харкова - ХОВА

Під Харковом протягом доби з 21 по 22 жовтня 2022 року від ракетних ударів постраждали два чоловіка та жінка.



Одиннадцять людей поранено під час обстрілів Харкова - ХОВА



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на сайт ХОДА, за словами начальника ХОВА Олега Синєгубова про ситуацію в області станом на ранок 22 жовтня 2022 року, протягом доби ворог обстрілював м. Харків, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області.

Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп'янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі.

Ворог завдав 2 ракетних удари, імовірно з ЗРК С-300, по об'єкту промислової інфраструктури в м. Харків приблизно о 8:05 та о 10:15. Внаслідок цих двох ударів, за уточненими даними, поранення загалом отримали 11 людей. 1 з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.

Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли. поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.

Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли.