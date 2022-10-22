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22.10.2022  09:27   Дмитро Колонєй

Одиннадцять людей поранено під час обстрілів Харкова - ХОВА

Під Харковом протягом доби з 21 по 22 жовтня 2022 року від ракетних ударів постраждали два чоловіка та жінка.


Одиннадцять людей поранено під час обстрілів Харкова - ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт ХОДА, за словами начальника ХОВА Олега Синєгубова про ситуацію в області станом на ранок 22 жовтня 2022 року, протягом доби ворог обстрілював м. Харків, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області.
 
Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі.
 
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп'янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі.
 
Ворог завдав 2 ракетних удари, імовірно з ЗРК С-300, по об'єкту промислової інфраструктури в м. Харків приблизно о 8:05 та о 10:15. Внаслідок цих двох ударів, за уточненими даними, поранення загалом отримали 11 людей. 1 з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.
 
Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.
 
На лінії зіткнення російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли. поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.
 
Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.
 
На лінії зіткнення російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли. 
 
Источник:   ХОДА
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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