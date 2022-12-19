19.12.2022 10:45 Рита Парфенова

Ворог б’є з Ураганів й артилерії по містам та селам Харківщини (фото)

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом застосування проти мирного населення мінометів та ствольної артилерії.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, протягом минулої доби в зоні ураження вражої зброї опинилися прикордонні райони.



Вдень армійці рф обстріляли місто Вовчанськ. Снаряд розірвався поблизу житлового будинку, ударна хвиля вибила вікна та пошкодила гараж.



Через мінометні обстріли села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень три приватних будинки, господарчі споруди, автомобілі, сільгосптехніка.





Минулої доби неспокійно було на Куп’янському напрямку. У смт Ківшаровка осколкових поранень зазнав 31-річний чоловік, який звернувся по медичну допомогу після артобстрілу міської лікарні. Попередньо, по селищу росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню «Ураган».

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В смт Дворічна в результаті вибуху ворожого снаряду сталося загоряння господарчої споруди.



На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки.





За фактами подій відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 18 по 19 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.