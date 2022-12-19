У Харкові відзначають Хануку

У Харківській хоральній синагозі відбулися зустріч та урочистий концерт на честь свята Хануки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, недільного вечора головний рабин Харкова та Харківської області Мойше Москович після промови, у якій підкреслив, що світло завжди перемагає темряву, запалив першу свічку на головній ханукії міста.
Юдейську громаду міста від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова привітав директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін.
ВІтяння зі святом Хануки мер Харькова Ігор Терехов опублікував у своєму телеграм-каналі.
«Цього недільного вечора вітаю з веселим і дуже символічним святом! Ханукальні свічки, які запалюють сьогодні, розганяють пітьму та морок, дарують світло та віру в нашу Перемогу! Я знаю, що всі разом ми обов'язково переможемо та повернемо мир у наше рідне місто та Україну! Хаг Ханука самеах!», – написав він.
Зазначимо, що Ханука - юдейське восьмиденне зимове свято чуда, свято перемоги у війні між святістю і нечистотою. У перекладі з івриту слово «ханука» означає відданість.
Нагадаємо, з 19 грудня і до 7 січня включно у міській підземці на станції метро «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава “Біла чаклунка Ледінелла”.
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