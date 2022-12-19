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19.12.2022  10:26   Рита Парфенова

У Харкові відзначають Хануку

У Харківській хоральній синагозі відбулися зустріч та урочистий концерт на честь свята Хануки.

головний рабин Харкова та Харківської області Мойше Москович запалив свічку на головній ханукії міста

Як повідомляє РЕДПОСТ, недільного вечора головний рабин Харкова та Харківської області Мойше Москович після промови, у якій підкреслив, що світло завжди перемагає темряву, запалив першу свічку на головній ханукії міста.

Юдейську громаду міста  від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова привітав директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін.

ВІтяння зі святом Хануки мер Харькова Ігор Терехов опублікував у своєму телеграм-каналі.

«Цього недільного вечора вітаю з веселим і дуже символічним святом! Ханукальні свічки, які запалюють сьогодні, розганяють пітьму та морок, дарують світло та віру в нашу Перемогу! Я знаю, що всі разом ми обов'язково переможемо та повернемо мир у наше рідне місто та Україну! Хаг Ханука самеах!», – написав він.

Зазначимо, що Ханука - юдейське восьмиденне зимове свято чуда, свято перемоги у війні між святістю і нечистотою. У перекладі з івриту слово «ханука» означає відданість.

Нагадаємо, з 19 грудня і до 7 січня включно у міській підземці на станції метро «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава “Біла чаклунка Ледінелла”.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ханука, харьков
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