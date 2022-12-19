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19.12.2022  10:12   Рита Парфенова

Комунальники Харкова знову запустили систему опалення після ракетного удару (фото)

Вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП «ХТМ» запускають систему опалення з нуля.


КП ХТМ
Як повідомляє РЕДПОСТ, після масованоі атаки на енергетичну систему Украіни 16 грудня, колектив КП «Харківські теплові мережі» вп‘яте запустив систему опалення міста.
 
Весь колектив теплових мереж цілодобово працював над стабілізацією та відновленням роботи систем теплопостачання міста. Вдалося оперативно локалізувати та усунути понад 50 дефектів на мережах.
 
Наразі всі котельні та ТЕЦ вийшли на зимовий гідравлічний режим, триває процес розповітрення по окремих стояках згідно заявкам служби 1562.

У Харкові вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП ХТМ запускають систему опалення з нуля

У Харкові вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП ХТМ запускають систему опалення з нуля

У Харкові вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП ХТМ запускають систему опалення з нуля У Харкові вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП ХТМ запускають систему опалення з нуля

У Харкові вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП ХТМ запускають систему опалення з нуля

Нагадаємо, АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Источник:   КТ ХТМ
 Тэги:  отопительный сезон, хтс, жкх, харьков
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