Комунальники Харкова знову запустили систему опалення після ракетного удару (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ , після масованоі атаки на енергетичну систему Украіни 16 грудня, колектив КП «Харківські теплові мережі» вп‘яте запустив систему опалення міста.

Весь колектив теплових мереж цілодобово працював над стабілізацією та відновленням роботи систем теплопостачання міста. Вдалося оперативно локалізувати та усунути понад 50 дефектів на мережах.