Комунальники Харкова знову запустили систему опалення після ракетного удару (фото)

Вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП «ХТМ» запускають систему опалення з нуля.
Нагадаємо, АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
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Сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вийде. Довіртеся інтуїції та долі.
У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
Сьогодні православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця – покровителя моряків, купців та дітей.
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