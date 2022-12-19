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19.12.2022  08:54   Рита Парфенова

Як у Харкові вимикатимуть світло з 19 грудня

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.


Фото з відкритих джерел

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 19 по 25 грудня, повідомляє РЕДПОСТ.

У графіку відключень – 12 черг. Адреси, які раніше були закріплені за тією чи іншою чергою, збереглися, змінився час відключення.

  • 1 черга: з 18:00 до 21:00;
  • 2 черга: з 19:00 до 22:00;
  • 3 черга: з 07:00 до 10:00;
  • 4 черга: з 08:00 до 11:00;
  • 5 черга: з 09:00 до 12:00;
  • 6 черга: з 10:00 до 13:00;
  • 7 черга: з 11:00 до 14:00;
  • 8 черга: з 12:00 до 15:00;
  • 9 черга: з 13:00 до 16:00;
  • 10 черга: з 14:00 до 17:00;
  • 11 черга: з 15:00 до 18:00;
  • 12 черга: з 17:00 до 20:00.

Ознайомитись із графіком відключення світла по адресам можна за посиланням.

Нагадаємо, харківські комунальники оперативно усувають пошкодження на водоводах.

Тэги:  отключение света, харьков
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