19.12.2022 08:54 Рита Парфенова

Як у Харкові вимикатимуть світло з 19 грудня

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.



Фото з відкритих джерел

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 19 по 25 грудня, повідомляє РЕДПОСТ.

У графіку відключень – 12 черг. Адреси, які раніше були закріплені за тією чи іншою чергою, збереглися, змінився час відключення.

1 черга: з 18:00 до 21:00;

2 черга: з 19:00 до 22:00;

3 черга: з 07:00 до 10:00;

4 черга: з 08:00 до 11:00;

5 черга: з 09:00 до 12:00;

6 черга: з 10:00 до 13:00;

7 черга: з 11:00 до 14:00;

8 черга: з 12:00 до 15:00;

9 черга: з 13:00 до 16:00;

10 черга: з 14:00 до 17:00;

11 черга: з 15:00 до 18:00;

12 черга: з 17:00 до 20:00.

Ознайомитись із графіком відключення світла по адресам можна за посиланням.

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