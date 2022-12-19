Як у Харкові вимикатимуть світло з 19 грудня

АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 19 по 25 грудня, повідомляє РЕДПОСТ.
У графіку відключень – 12 черг. Адреси, які раніше були закріплені за тією чи іншою чергою, збереглися, змінився час відключення.
Ознайомитись із графіком відключення світла по адресам можна за посиланням.
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