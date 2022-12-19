Велику пожежу у Харкові гасили 90 рятівників (фото)

До повної ліквідації возгорання пожежникам знадобилося три з половиною години.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Про пожежу в нежитловій неексплуатованій будівлі на вулиці Шевченка, 6, у місті Харкові надзвичаникам повідомили 18 грудня о 20:52.
На 3-му та 4-му поверхах горіло перекриття, меблі та дах на площі пожежі 350 кв.м.
Від ДСНС було залучено 18 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу.
О 22:20 пожежу було локалізовано та о 00:38 ліквідовано.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 18 по 19 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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