    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Велику пожежу у Харкові гасили 90 рятівників (фото)
19.12.2022  08:39   Рита Парфенова

Велику пожежу у Харкові гасили 90 рятівників (фото)

До повної ліквідації возгорання пожежникам знадобилося три з половиною години.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Про пожежу в нежитловій неексплуатованій будівлі на вулиці Шевченка, 6, у місті Харкові надзвичаникам повідомили 18 грудня о 20:52.

На 3-му та 4-му поверхах горіло перекриття, меблі та дах на площі пожежі 350 кв.м.

Від ДСНС було залучено 18 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу.

О 22:20 пожежу було локалізовано та о 00:38 ліквідовано.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 18 по 19 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Шевченко у ніч на 19 грудня гасили масштабну пожежу

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 Надзвичайні події Про обстріли Куп’янського району – в оперативному зведенні ДСНС 18.12 Надзвичайні події Харків на ранок 18 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС 17.12 Надзвичайні події Харків на ранок 17 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 