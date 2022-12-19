Про обстріли Куп’янського району – в оперативному зведенні ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів. Також два рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 грудня.
Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському районі на території Дворічанської громади. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 72 кв.м. Протягом години бійці 44-ї ДПРЧ впорались з вогнем. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
2 рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж. У Куп’янському районі в смт. Ківшарівка та с. Вільхуватка. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 18 по 19 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, вдень 18 грудня під час обстрілу смт Ківшарівка 31-річний фельдшер отримав осколкові поранення.
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