19.12.2022 08:17 Рита Парфенова

Про обстріли Куп’янського району – в оперативному зведенні ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів. Також два рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 грудня.

Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському районі на території Дворічанської громади. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 72 кв.м. Протягом години бійці 44-ї ДПРЧ впорались з вогнем. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.



2 рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж. У Куп’янському районі в смт. Ківшарівка та с. Вільхуватка. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 18 по 19 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, вдень 18 грудня під час обстрілу смт Ківшарівка 31-річний фельдшер отримав осколкові поранення.