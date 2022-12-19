Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами

Протягом доби з 18 по 19 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 15 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони 10 населених пунктів, а саме:
На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони п’яти населених пунктів:
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