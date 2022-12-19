    
Главная Новини Харкова Армія Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами
19.12.2022  08:10   Рита Парфенова

Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами

Протягом доби з 18 по 19 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 15 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони 10 населених пунктів, а саме:

  • Червона Зоря,
  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Волохівка,
  • Чугунівка,
  • Фиголівка,
  • Дворічна,
  • Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони п’яти населених пунктів:

  • Ягідне,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне,
  • Берестове.
Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбники нарощують угруповання на Харківщині.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Армія Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області 16.12 Армія Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області 15.12 Армія Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 