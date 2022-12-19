19.12.2022 08:10 Рита Парфенова

Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами

Протягом доби з 18 по 19 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 15 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони 10 населених пунктів, а саме:

Червона Зоря,

Стрілеча,

Глибоке,

Стариця,

Вовчанськ,

Волохівка,

Чугунівка,

Фиголівка,

Дворічна,

Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони п’яти населених пунктів:

Ягідне,

Кислівка,

Котлярівка,

Крохмальне,

Берестове.