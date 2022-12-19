19.12.2022 07:30 Рита Парфенова

19 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця – покровителя моряків, купців та дітей.

День Святого Миколая – покровителя дітей – спершу був популярним у західних областях України. Тепер святий замінив декомунізованого Діда Мороза у роздачі новорічних подарунків.



Напередодні свята в дитячі черевички, виставлені біля порога, або шкарпетки, повішені біля каміна, з давніх-давен кладуть подарунки. Щоправда, у наш час «хованок» плавно перемістився під подушку, але подарунки від цього не стали менш бажаними.



Вважається, що подарунки отримують лише слухняні діти, а неслухняним покладаються різки чи каміння. Але малюки, як правило, в очікуванні свята і, звичайно, подарунків, не бузять, намагаючись дати зрозуміти Святому Миколаю, що вони завжди готові бути добрими. У низці країн світу прийнято, щоб до малюків Святий Миколай приходив зі своєю свитою. Його супроводжують двоє ангелів та двоє чортів. Перші повинні повідомляти свого покровителя про хороших дітей, другі ж нашіптують Миколі про всі провини винуватців урочистостей. Перемагає завжди добро: ніхто з малечі не залишається без подарунків.



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19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним. За даними міжнародних експертів, наприкінці ХХ століття близько чверті населення планети, тобто. півтора мільярда людей, тягне злиденне існування. У зв'язку з цим в ООН прийнято кілька програм, які мають на меті викорінення злиднів.



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Сьогодні також відзначається професійне свято тих людей, на дзвінок яким маємо право навіть у найгіршій ситуації: у грудні 2002 р. Президент України підписав Указ про встановлення в Україні професійного свята – Дня адвокатури.



Відповідно до Закону України «Про адвокатуру», який був введений у дію постановою Верховної Ради від 19 грудня 1992 року (тому цей день і був обраний як дата свята), адвокатура України «є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним, згідно з Конституцією України, сприяти захист прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу».

Також цього дня

У 1863 році англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум.



1900 – народилася квантова теорія, принаймні так прийнято вважати. Отриману формулу для розподілу енергії у спектрі електромагнітного випромінювання абсолютно чорного тіла Планк доповів на засіданні Берлінського фізичного товариства.



1915 – народилася Едіт Піаф, французька співачка та актриса.



1943 – у Харкові судили фашистів за знущання з міжнародного права, законів цивілізованих країн та людства взагалі. Суд ухвалив: карати за злочини треба і натхненників, і виконавців. Інакше більшість винних залишилися б безкарними, прикриваючись наказами начальства. Офіцер німецької військової контррозвідки Вільгельм Лангхельд, заст. командира роти СС при харківській зондеркоманді СД Ганс Ріц, чиновник німецької таємної польової поліції у Харкові Рейнгард Рецлав та шофер «душогубки» Михайло Буланов були повішені вранці 19 грудня на Пролетарській площі. За стратою спостерігали понад 40 тисяч людей.



1963 – народився Тіль Швайгер, німецький актор («Достукатися до небес», «Безславні ублюдки», «Панк із Солт-Лейк-Сіті»).



1964 – народився Арвідас Сабоніс, баскетболіст, олімпійський чемпіон.



1972 – на Землю повернувся екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17". Астронавти Сернан та Шмітт провели на поверхні Місяця рекордний час – 74 години 59 хвилин. Цим польотом завершилася американська місячна програма.



1977 – народилася Алісса Мілано, американська актриса («Зачаровані»).



1980 – народився Джейк Джилленхол, американський актор («Принц Персії: Піски часу», «Морпіхи», «Горбата гора»).



1983 – у самому центрі Ріо-де-Жанейро було скоєно злочин, названий у спортивному світі «крадіжкою віку». З висотної будівлі штаб-квартири Бразильської конфедерації футболу була викрадена золота статуетка Нікі, крилатої давньогрецької богині перемоги, – Кубок Жюля Римі (1873-1956, в 1921-1954 роках президента ФІФА), що присуджується в 4 рази в чемпіонаті – 4 рази в чемпіонаті – 4 рази в чемпіонаті – 4 роки.



1997 – фільм «Титанік» уперше показується у кінотеатрах США. До речі, у 2012 році «історія кохання всіх часів та народів» знову повернулася до кінотеатрів, тепер у форматі 3D.



2001 – в прокат виходить фільм "Братство Кільця" – екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець".



2016 – Приватбанк став державним.

Іменини зазначають:

Микола, Максим.