23.01.2023 07:30 Рита Парфенова

23 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 січня відзначається День почерку.

Це свято покликане нагадати всім про важливість ручного листа, несправедливо забутого сьогодні через велику кількість цифрової та друкованої інформації.



Ініціатором Дня стала Асоціація виробників друкарського приладдя, яка і проголосила датою «рукописного» свята 23 січня.



Цим святом вони хотіли нагадати всім нам, що рукописний текст – це майстерність, це зайва можливість для нас заявити світові про унікальність досвіду кожної людини, про те, що кожен із нас – особливий та неповторний.



Про зв'язок почерку з духовним світом та характером людини висловлювалися і Аристотель, і великі італійці епохи Відродження. У 1875 році французький абат Жан Іполит Мішонер ужив термін «графологія», що позначає область знання про почерк і методи його дослідження у зв'язку з психічним станом особистості.



Сучасні графологи можуть відтворити портрет людини за 7 основними характеристиками: розміром літер, їх нахилом і формою, напрямом почерку, інтенсивністю натиску, характером написання слів і загальною оцінкою почерку.

Прикмети дня

23 січня вшановується пам'ять святителя Григорія, єпископа Ніського. У народі цього святого називали Літовказівником, тому що природні явлення цього дня вказували на погоду наступного літа. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо вітер дме з півдня, літо буде грізним. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде пізньою, то зима буде холодною.

Також цього дня

У 27 році Август Цезар проголосив створення Римської імперії.



1492 – вперше надруковано «П'ятикнижжя» (Єврейська священна книга).



1734 – народився Фаркаш Кемпелен, угорський винахідник шахового автомата, в якому ховалася людина.



1737 – народився Джон Хенкок, один із відомих американських державних діячів, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності. Підпис Хенкока був великим і розгонистим, що й додало авторитету її автору.



1783 – народився Стендаль (справжнє його ім'я Анрі Марі Бейль), французький письменник («Червоне та чорне», «Пармська обитель»).



1832 – народився Едуар Мане, французький художник і графік (Сніданок на траві, Любитель абсенту).



1849 – у штаті Нью-Йорк уперше диплом лікаря було вручено жінці. Першою дипломованою жінкою-лікарем стала англійка Елізабет Блеквелл. У 1857 році, подолавши опір влади та громадськості, вона заснувала в Нью-Йорку лікарню для жінок, а згодом і медичні курси при ній. В 1869 доктор Блеквелл повернулася в Англію, де заснувала ще одну школу - Лондонську медичну, теж для жінок.



1849 – видано патент на машину з виробництва конвертів.



1883 – у Монреалі відбувся перший у світі фестиваль крижаних палаців. Цвяхом програми найпершого фестивалю крижаної творчості став замок із шестиметровими стінами та центральною вежею заввишки 27 метрів, збудований відомим архітектором Харчитсоном. У наші дні льодові свята у багатьох країнах світу перетворилися на грандіозні фестивалі, на які з'їжджаються майстри з усього світу.



1910 – народився Джанго Рейнхардт, один із засновників циганського джазу, громадянин Франції.



1944 – народився Рутгер Хауер, нідерландський і американський актор («Достучатися до небес», «Бетмен: Початок», «Леді-яструб», «Той, що біжить по лезу»).



1960 – швейцарський вчений Жак Піккар та американець Дональд Уолш на батискафі «Трієст» опустилися на дно Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 915 м.



1973 – виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.



1992 – у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.

2002 – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

Іменини відзначають:

Анатолій, Антип, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.



