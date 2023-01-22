22.01.2023 07:30 Рита Парфенова

22 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 22 січня відзначається День Соборності – у день проголошення 1919 року Акту Злуки.

22 січня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною, незалежною, вільною державою українського народу. А через рік, 22 січня 1919-го, у Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки, яким під прапор єдиної держави об'єднувалися в одну соборну і демократичну державу дві державні освіти – Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка.



Акт Злуки більше мав декларативний характер, оскільки об'єднання українських територій у повному розумінні цього слова не відбулося. Але все ж таки об'єднання УНР та ЗУНР мало велике політичне та історичне значення для утворення Української держави.



1990 року напередодні річниці возз'єднання, 21 січня, між Києвом та Львовом десятки тисяч людей, тримаючись за руки, вишикувалися в "живий ланцюг". Деякі тримали в руках транспаранти, які пояснювали суть акції. З наближенням до західних областей над "живим ланцюгом" дедалі частіше майоріли не визнані колишньою владою жовто-блакитні прапори. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ УРСР, в акції взяли участь майже 450 тис. осіб, за даними організаторів – близько мільйона. На мітингах, що проходили у містах, з'єднаних "живим ланцюгом", лунали заклики до незалежності. Акція стала демонстрацією єдності українського народу.



1999 року указом президента Леоніда Кучми 22 січня було офіційно встановлено Днем Соборності України.



30 грудня 2011-го президент Віктор Янукович заснував День Соборності та Свободи України, скасувавши указ Кучми про День Соборності та указ президента Віктора Ющенка від 2005 року, яким після помаранчевої революції 2004-го було започатковано День Свободи.



13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко скасував указ Януковича, розділивши День Соборності та Свободи на два свята: День Соборності (22 січня) та День Гідності та Свободи (відзначається 21 листопада).



День соборності має традиції. У 1990 році кілька мільйонів людей взялися за руки і створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від Києва до Львова, який став символом духовної єдності. З того часу подібні ланцюги 22 січня почали робити у різних містах України.



Також у цей день по всій Україні проходять покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів УНР та ЗУНР, борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях,

Прикмети дня

У цей день вшановується пам'ять святого мученика. У народі про цей період січня говорили так: «Зростає день у січні — росте і холод», що вказувало на наближення місяця лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім - весна буде холодною.

Також цього дня

У 1630 році англійські колоністи вперше скуштували смажену кукурудзу. Пригостив їхній індіанець Кводекуайн. На згадку про цю подію сьогодні і відзначається День попкорну.



1775 – народився Андре-Марі Ампер, французький вчений, фізик, математик та хімік, один із основоположників електродинаміки, на честь якого названа одна з основних електричних величин – одиниця сили струму – ампер.



1788 – народився Джордж Байрон, англійський поет-романтик.



1861 – французький мандрівник Анрі Муо виявив у джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор Ват, присвячений богу Вішну. Він займає площу 2 кв.км, будучи найбільшим культовим спорудою Землі.



1905 – «Кривава неділя» в Санкт-Петербурзі, що стала початком революції 1905 року.



1908 – народився Лев Ландау, радянський фізик, академік, лауреат Нобелівської премії



1943 – в американському містечку Сперфіш, штат Південна Дакота, було зареєстровано неймовірну погодну аномалію: о 7.30 ранку температура повітря за 2 хвилини піднялася з мінус 20 градусів Цельсія до плюс 7.



1946 – утворено Закарпатську область.



1960 – народився Майк Хатчинс, вокаліст австралійської групи INXS (пом. 1997).



1970 – відбувся перший регулярний політ "Боїнга-747" з пасажирами на борту. Літак вилетів із Нью-Йорка і через шість із половиною годин приземлився в Лондоні.



1992 – 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.



2010 – Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.



2014 – перші загиблі на Майдані у Києві.

Іменини відзначають:

Антоніна, Захар, Олена, Павло, Петро, Пилип.



