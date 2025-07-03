Прогноз погоди у Харкові на 3 липня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
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Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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