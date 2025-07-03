03.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 липня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

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Народні прикмети

дощовий день – до похмурого серпня;

гарна погода – така ж затримається ще декілька тижнів;

скрізь літають зграї комарів та мошок – прийдешній тиждень буде спекотний;

павуки плетуть свою павутину – до гарної погоди;

в колодязях спадає вода – до сильної спеки;

пес мало їсть і багато спить – чекайте на негоду.