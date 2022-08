06.08.2022 07:30 Рита Парфенова

6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні планета відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день «Лікарі миру за мир».

Цей день у певному сенсі символічний і служить нагадуванням про цю людську трагедію, про роль лікарів у боротьбі за мир та у запобіганні війні загалом.



6 серпня 1945 року, о 8 годині 15 хвилин американський бомбардувальник Б-29, названий «Енола Гей» на ім'я матері командира екіпажу, скинув атомну бомбу «Малюк» на японське місто Хіросіму.



Внаслідок цього бомбардування було вбито і зникли безвісти близько 200 тисяч людей, поранено і зазнали радіоактивного опромінення понад 160 тисяч людей. Число жертв ядерного бомбардування продовжує зростати донині, оскільки наслідки вибуху позначаються вже на кількох поколіннях.



А ще через день атомну бомбу з плутонієвим зарядом такої ж потужності було скинуто на інше японське місто - Нагасакі...



З того часу щороку 6 серпня о 8 годині 15 хвилині ранку японське місто Хіросіма завмирає на хвилину мовчання. Склавши руки біля грудей і нахиливши голови, літні та молоді японці, матері та діти, вчителі та чиновники – усі в ці хвилини думають про той страшний день, коли на мирне місто було скинуто атомну бомбу.



Під гаслом «Ні – війні та ядерній зброї!» щорічно у Японії організується «Марш світу». За 13 маршрутами, що пов'язують усі 47 префектур країни, учасники маршу проходять понад 10 тисяч кілометрів і закінчують свою ходу 6 серпня у хіросимському Парку світу, розташованому навколо епіцентру атомного вибуху.



Пам'ятник жертвам Хіросіми – сірий бетонний намет, розкинутий серед зелені парку. Усередині пам'ятника – вапняна плита, під нею – скринька з іменами загиблих. Щороку до цього списку додається приблизно 100 нових імен. На братській могилі написано слова: «Спіть спокійно, помилка не повториться».

Також цього дня

У 1181 році китайські та японські астрономи фіксують спалах наднової зірки.



1496 – брат Христофора Колумба Бартоломео Колумб заснував – Санто-Домінго – столицю Домініканської Республіки.

1806 - Священна Римська імперія припинила своє існування після відмови імператора Франца II від німецької корони.



1881 – народився Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, який першим виявив антибіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1945 року.



1889 – цивілізація зробила ще один крок вперед: у Лондоні було відкрито готель «Савой» – перший у світі готель із ванною в кожному номері.



1926 – 19-річна Гертруда Едерле першою з жінок перепливла Ла-Манш. Відстань у 56 км вона подолала за 14 годину 31 хвилину, на 1 годину 59 хвилин покращивши колишнє досягнення чоловіків.



1928 – народився Енді Ворхол, американський художник словацького походження, автор фільмів, видавець корифей поп-арт руху. Став відомий з 1962 року як дизайнер упаковок фірм Кемпбел та Кока-Кола.



1932 – відкрився перший Венеціанський кінофестиваль.



1962 – Ямайка стала незалежною після існування протягом 300 років як Британська колонія.



1965 - в Англії випущений четвертий альбом "The Beatles" "Help".



1968 – диск гурту The Doors – Waiting For The Sun – став золотим.



1970 – народився М. Найт Шьямалан, американський кінорежисер та сценарист індійського походження («Володар стихій», «Шосте почуття», «Таємничий ліс», «Знаки»).



1972 – народилася Джеррі Холліуелл, колишня «перчинка» з гурту «Spice Girls», яка тепер перекваліфікувалася на актрису та дитячу письменницю.



1973 – народилася Віра Фарміга, американська актриса («Хлопчик у смугастій піжамі», «Вихідний код», «Мені б у небо»).



1991 – з'явився перший у світі сайт за адресою http://info.cern.ch/. Його автор Тім Бернерс-Лі опублікував на ньому опис нової технології World Wide Web (WWW), заснованої на протоколі передачі даних HTTP, системі адресації URI та мові гіпертекстової розмітки HTML. Також на сайті були описані принципи встановлення та роботи веб-серверів та веб-браузерів. Сайт став і першим у світі інтернет-каталогом, тому що пізніше Тім Бернерс-Лі розмістив на ньому список посилань на інші сайти.



1996 – НАСА відповіло на одвічне запитання «Чи є життя на Марсі?», оголосивши про те, що на метеориті, що відколовся від Марса і впав на Землю, знайдено залишки мікроорганізмів, що існували 3 млрд. років тому.



2012 – марсохід «К'юріосіті» (сuriosity – англ. цікавість) здійснив вдалу посадку на Марс. А 24 червня 2014-го відзначив селфі перші роковини своєї місії – на Червоній планеті він провів 687 земних діб, що відповідає марсіанському році.



Іменини відзначають: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман.