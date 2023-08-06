06.08.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Той самий день, коли ініціатива Овна може бути карною. Або призвести до наслідків, яких Овен зовсім не очікував. Іншими словами, девіз цього дня простий: «Не розумуй, не виділяйся!». Краще уподібнитися хамелеону і злитися з навколишнім середовищем, ніж із найкращих спонукань весь день старатися, пропонувати свої ідеї, лізти зі шкіри геть – і виявитися чимось винним.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю доведеться уподібнитися до героя фільму «Завжди говори «так». Ситуація вимагатиме від нього постійно висловлювати свою лояльність, посміхатися і погоджуватися! Втім, як і у фільмі, згода Тельця надаватиме на оточуючих воістину чарівну дію. Нехай не завжди посмішка Тельця буде щирою, а слова – від душі, зате вигода, яку Телець у результаті отримає, виявиться справжнісінькою!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Всі справи, пов'язані з наведенням та дотриманням порядку, будуть даватися Близнюкам легше, ніж звичайно! Їх може несвідомо тягнути до того, щоб розсортувати папери по поличках або заповнити квитанції, що скупчилися. Не треба чинити опір цьому пориву! Зірки радять Близнюкам переробити все, на що їм вічно бракує часу та сил: відповісти на листи, зробити прибирання, навести лад у ящиках столу. Розправившись із завалами, Близнюки просунуться далеко вперед.

Рак (22 червня – 23 липня)

Навколишні будуть налаштовані до Раку прихильно і готові обговорити найсміливіші його пропозиції. Тому якщо Рак має готові ідеї, які він не наважувався озвучити, йому варто нарешті вимовити їх вголос. Не факт, що всі його пропозиції будуть прийняті на ура, але принаймні є шанс, що їх візьмуть на замітку. Рак може навіть спробувати наполягти на своєму чи трохи поторгуватись – чому б і ні?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву слід прислухатися до порад оточуючих – навіть якщо він вважає, що зовсім їх не потребує. Зірки обіцяють, що чужі слова в цей день здатні вберегти його від помилок чи навпаки – натраплять на цінну ідею, яка згодом принесе хороші плоди. Так що навіть якщо почута порада чи думка походять від людини, у чиїй мудрості Лев не впевнений, їй варто взяти їх на замітку. А чому б і ні? Адже головне – результат.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві тримати свої ідеї (особливо новаторські) при собі. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть. Найцікавіше, що шкода може виявитися несподіваною. Наприклад, хтось прийме ідею Діви, спотворить її, а Діва у результаті буде відповідальною за результат. Іншими словами, щоб уникнути непорозумінь, Діві треба втриматися від спокуси порозумнішати. Хоча зробити це їй буде дуже непросто!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам не винаходити велосипед: зрештою, його вже давно винайшли! Чи є якась проблема? Перш ніж запропонувати свій варіант, Терезам варто подивитися на те, як це ж питання до них вирішували інші. Скориставшись чужими ідеями, Терези заощадять багато часу і сил. Адже головне – не мати інформацію з будь-якого питання, а знати, де знайти її в потрібний момент.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону слід замислитись над зміцненням свого авторитету. Чарівність Скорпіона відкриє йому шляхи до серця людей, проте цю симпатію необхідно підкріпити справою. Тож протягом дня Скорпіонові доведеться попрацювати над своїм іміджем: взяти ініціативу до своїх рук, озвучити цікаву ідею чи продемонструвати оточуючим якийсь інший свій талант.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Навіть найпростіші, рутинні справи у Стрільця можуть просуватися абияк, зі скрипом. І справа не тільки в тому, що Стрільцеві буде важко на них зосередитися. Просто раз у раз, буквально на порожньому місці, у Стрільця можуть виникати збої, а його зусилля виправити ситуацію навряд чи дадуть результат. Ось чому зірки радять Стрільцеві розслабитися і плисти за течією. Підсумок все одно буде тим самим, зате сили та нерви він збереже.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога може буквально розпирати від бажання поділитися з навколишніми новаторськими ідеями та планами. Проте зірки попереджають, що робити це треба поступово та обережно. Громадську думку спочатку потрібно підготувати, а потім крок за кроком ділитися інформацією. Інакше є велика ймовірність того, що слова Козерога будуть неправильно сприйняті, а його ідеї не знайдуть розуміння та підтримки навіть у рідних та друзів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День Водолія пройде під паперовим прапором! Навіть якщо у звичайні дні він тяжіє бюрократією та писаниною, йому слід цілий день тримати під рукою робочий блокнот, старанно заносячи до нього всі поточні справи та плани. Зірки запевняють Водолія, що така діяльність піде йому на користь, більше того – він сам несвідомо прагнутиме до неї. Завдяки бажанню все впорядкувати та розкласти по поличках, у Водолії прокинеться справжній бюрократ! Це допоможе йому привести в ідеальний порядок свої плани, думки і навіть свої почуття.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби, цілком можливо, захочуть у чомусь ризикнути, але зірки робити це категорично не радять: їхнє уявлення про те, що відбувається, не враховує якихось важливих чинників. Можливо, Риби не мають усієї інформації або погано прорахували варіанти. А може, хтось із оточуючих навмисно дезінформує їх. Отже, головним правилом Риб у справах має стати обережність, а не ризик. Зважившись на необачний крок, вони багато втратять.