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06.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 серпня очікується малохмарна погода. Без опадів.        

Вітер східний, 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.    

Температура повітря вночі 20 - 22°, вдень 34 - 36°.

Народні прикмети

Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в'юна щільно закрились – незабаром буде дощ.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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