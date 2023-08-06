Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
6 серпня очікується малохмарна погода. Без опадів.
Вітер східний, 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря вночі 20 - 22°, вдень 34 - 36°.
Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в'юна щільно закрились – незабаром буде дощ.
День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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