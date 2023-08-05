05.08.2023 20:00 Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаки ворога на Куп'янськму напрямку

Наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка.



На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.