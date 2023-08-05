ЗСУ відбили атаки ворога на Куп'янськму напрямку

Наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.
На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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