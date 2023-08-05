На Харківщині потопельника дістали зі ставка водолази: фото

У Красноградському районі Харківської області рятувальники дістали з води тіло потопельника
5 серпня о 14:27 до рятувальників надійшла інформація, що під час купання у непризначеному для цього місці у ставку втонув 37-річний чоловік.
На пошуки його тіла були направлені 2 оперативні відділення 65-го Державного пожежно-рятувального посту із селища Старовірівка і 43-ї Державної пожежно-рятувальної часини з м. Красноград, а також водолазний підрозділ Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Всього 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.
О 17:20 тіло загиблого дістали водолази з дна водойми та передали правоохоронцям.
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