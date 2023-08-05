05.08.2023 18:44 Рита Парфенова

На Харківщині потопельника дістали зі ставка водолази: фото

У Красноградському районі Харківської області рятувальники дістали з води тіло потопельника

Як це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області, нещасний випадок стався на місцевому ставку селища Старовірівка Красноградського району.

5 серпня о 14:27 до рятувальників надійшла інформація, що під час купання у непризначеному для цього місці у ставку втонув 37-річний чоловік.



На пошуки його тіла були направлені 2 оперативні відділення 65-го Державного пожежно-рятувального посту із селища Старовірівка і 43-ї Державної пожежно-рятувальної часини з м. Красноград, а також водолазний підрозділ Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Всього 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.



О 17:20 тіло загиблого дістали водолази з дна водойми та передали правоохоронцям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 липня на Харківщині сталося три випадки утоплення.