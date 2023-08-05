Укренерго просить населення зменшити споживання електроенергії

У найближчі спекотні дні українців просять економити електроенергію. Фахівці виявили години пікового навантаження, під час яких краще заощаджувати електроенергію.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Укренерго».
На підприємстві зазначили, що особлово у ці вихідні споживання електроенергії через посилення спеки й масове використання кондиціонерів стрімко зростає, тож на такий же обсяг має зростати й виробництво. Проте електростанціям зараз складно збільшити потужність, тому що значна кількість блоків ремонтується та готується до посиленої роботи взимку.
На думку фахівців, для зменшення навантаження на електромережі достатньо:
поставити кондиціонер не нижче 23˚С.
потужні домашні електроприлади вмикати по черзі в різні години доби.
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики не прогнозують відключень світла, але наголошують на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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