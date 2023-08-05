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05.08.2023  17:37   Рита Парфенова

Укренерго просить населення зменшити споживання електроенергії

У найближчі спекотні дні українців просять економити електроенергію. Фахівці виявили години пікового навантаження, під час яких краще заощаджувати електроенергію.

економія електроенергії

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Укренерго».

На підприємстві зазначили, що особлово у ці вихідні споживання електроенергії через посилення спеки й масове використання кондиціонерів стрімко зростає, тож на такий же обсяг має зростати й виробництво. Проте електростанціям зараз складно збільшити потужність, тому що значна кількість блоків ремонтується та готується до посиленої роботи взимку.

На думку фахівців, для зменшення навантаження на електромережі достатньо:
поставити кондиціонер не нижче 23˚С.
потужні домашні електроприлади вмикати по черзі в різні години доби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики не прогнозують відключень світла, але наголошують на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби.

 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  електроенергія
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