07.07.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Рівень споживання єлектроєнергії перетнув найвищий показник з початку цього літа – Укренерго

Енергетики не прогнозують відключень світла, але наголошують на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

Рівень споживання 6 липня перетнув найвищий показник з початку цього літа. Тому вечірні години – з 16.00 до 23.00 – відчутно зростає навантаження на енергосистему та доводиться залучати додаткові потужності електростанцій у цей час.

На сьогодні Диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошує на необхідності зменшення споживання електричної енергії у вечірні години доби.

Також наголошується, що активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб’єктах і планові ремонти обладнання, традиційні для літнього періоду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники замінили понад 480 люків.