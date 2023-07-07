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07.07.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Рівень споживання єлектроєнергії перетнув найвищий показник з початку цього літа – Укренерго

Енергетики не прогнозують відключень світла, але наголошують на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
 
Рівень споживання 6 липня перетнув найвищий показник з початку цього літа. Тому вечірні години – з 16.00 до 23.00 – відчутно зростає навантаження на енергосистему та доводиться залучати додаткові потужності електростанцій у цей час.
 
На сьогодні Диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошує на необхідності зменшення споживання електричної енергії у вечірні години доби.
 
Також наголошується, що активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб’єктах і планові ремонти обладнання, традиційні для літнього періоду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники замінили понад 480 люків.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  укренерго, жкг
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