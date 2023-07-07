07.07.2023 15:16 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який слугував окупантам

Чекає на суд мешканець Харківщини, який був «правоохоронцем» при загарбниках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 56-річний чоловік перейшов на бік ворога під час окупації Куп’янська:

з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области».

уклав трудовий договір з «головою» окупаційної адміністрації та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы».

з липня по вересень 2022 року колаборант чергував на підконтрольних загарбникам блокпостах,

забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі псевдоправоохоронного органу.

Після деокупації Куп’янська колаборанта викрили українські правоохоронці. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Источник: Харківська обласна прокуратура

зрада, харків Тэги: колаборант