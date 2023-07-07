На Харківщині судитимуть чоловіка, який слугував окупантам

Чекає на суд мешканець Харківщини, який був «правоохоронцем» при загарбниках.
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Прагнення до новизни здатне прийняти будь-які форми – від бажання дізнатися щось нове до потягу до спілкування, знайомств та зміни місць.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не передбачається
Івана Купала, також Іванів день – одне з головних слов'янських язичницьких свят, пізніше приурочений до Різдва Іоанна Хрестителя.
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