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07.07.2023  15:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який слугував окупантам

Чекає на суд мешканець Харківщини, який був «правоохоронцем» при загарбниках.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 56-річний чоловік перейшов на бік ворога під час окупації Куп’янська:
 
  • з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области».
  • уклав трудовий договір з «головою» окупаційної адміністрації та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы».
  • з липня по вересень 2022 року колаборант чергував на підконтрольних загарбникам блокпостах,
  • забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі псевдоправоохоронного органу.
 
Після деокупації Куп’янська колаборанта викрили українські правоохоронці. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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