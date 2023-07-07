07.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Очне навчання в Харківській області: що необхідно знати

Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Однак остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування, які є засновниками цих закладів. Про це повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ .

Повідомляється, що в навчальних закладах на території Харківської області налічується 502 укриття. У Харкові найпростіших укриттів в садах 80 і в школах 131, вони проходитимуть перевірку спільною комісією ДСНС та ХОВА.

Батьки дітей можуть написати заяву із зазначенням бажаної форми освіти.

«Ймовірно, процес буде змішаним: коли частина класу навчається офлайн, а решта вдома онлайн. Або можливо, що офлайн проводитимуть тільки практичні заняття. Це мають вирішувати на місцях, враховуючи також думки батьків»,- зазначили в ХОВА.

На засіданні Ради оборони учасники засідання докладно обговорили це питання, обмінялися думками. У підсумку було прийнято спільне рішення.

У цей же час наголошується, що громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, у залежності від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо.

Також для дітей будуть проведені спеціальні тренування, які допоможуть налагодити процес переміщення до укриття.

У свою чергу в укриттях буде облаштовано класи, щоб діти не переривали навчальний процес.

«Такі приклади вже є, зокрема, у Харкові - в обласному ліцеї-інтернаті “Обдарованість” та в Пісочинській громаді»,- додали в ХОВА.