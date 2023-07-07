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07.07.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Очне навчання в Харківській області: що необхідно знати

Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Однак остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування, які є засновниками цих закладів. Про це повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ .

 
Повідомляється, що в навчальних закладах на території Харківської області налічується 502 укриття. У Харкові найпростіших укриттів в садах 80 і в школах 131, вони проходитимуть перевірку спільною комісією ДСНС та ХОВА.
 
Батьки дітей можуть написати заяву із зазначенням бажаної форми освіти. 
 
«Ймовірно, процес буде змішаним: коли частина класу навчається офлайн, а решта вдома онлайн. Або можливо, що офлайн проводитимуть тільки практичні заняття. Це мають вирішувати на місцях, враховуючи також думки батьків»,- зазначили в ХОВА.
 
На засіданні Ради оборони учасники засідання докладно обговорили це питання, обмінялися думками. У підсумку було прийнято спільне рішення.
 
У цей же час наголошується, що громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, у залежності від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо.
 
Також для дітей будуть проведені спеціальні тренування, які допоможуть налагодити процес переміщення до укриття.
 
У свою чергу в укриттях буде облаштовано класи, щоб діти не переривали навчальний процес.
 
 «Такі приклади вже є, зокрема, у Харкові - в обласному ліцеї-інтернаті “Обдарованість” та в Пісочинській громаді»,- додали в ХОВА.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки випускників Харкова здали НМТ на 200 балів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, освіта
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