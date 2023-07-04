Скільки випускників Харкова здали НМТ на 200 балів

За результатами основної сесії Національного мультипредметного тесту 149 випускників 69-ти закладів загальної середньої освіти міста Харкова отримали 167 найвищих, 200-бальних результатів.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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