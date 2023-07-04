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04.07.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Скільки випускників Харкова здали НМТ на 200 балів

За результатами основної сесії Національного мультипредметного тесту 149 випускників 69-ти закладів загальної середньої освіти міста Харкова отримали 167 найвищих, 200-бальних результатів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті освіти, з двох предметів 200 балів набрали 18 випускників таких навчальних закладів: фізико-математичний ліцей №27 (4), школи №3, 6, 40, 46, 47, 55, 62, 114, 122, 139, 144, 159, 163, Авторська школа Бойка.
 
З одного предмету найвищий результат показав 131 випускник.
 
Найбільше 200-бальних оцінок учні отримали з математики - 81, з української мови - 43, з іноземної мови - 33 (англійська - 32, німецька - одна), з історії України - п'ять, з біології - чотири, з фізики - одна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вищі навчальні заклади Харкова увійшли до переліку топових університетів світу 2024.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  освіта, харків
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