04.07.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Скільки випускників Харкова здали НМТ на 200 балів

За результатами основної сесії Національного мультипредметного тесту 149 випускників 69-ти закладів загальної середньої освіти міста Харкова отримали 167 найвищих, 200-бальних результатів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті освіти, з двох предметів 200 балів набрали 18 випускників таких навчальних закладів: фізико-математичний ліцей №27 (4), школи №3, 6, 40, 46, 47, 55, 62, 114, 122, 139, 144, 159, 163, Авторська школа Бойка.

З одного предмету найвищий результат показав 131 випускник.

Найбільше 200-бальних оцінок учні отримали з математики - 81, з української мови - 43, з іноземної мови - 33 (англійська - 32, німецька - одна), з історії України - п'ять, з біології - чотири, з фізики - одна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вищі навчальні заклади Харкова увійшли до переліку топових університетів світу 2024.