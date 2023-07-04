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04.07.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Вищі навчальні заклади Харкова увійшли до переліку топових університетів світу 2024

QS World University Rankings вважається одним із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Це вже 20-й випуск, у якому представлені 1500 закладів у 104 містах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Результати базуються на аналізі 17,5 млн наукових робіт і експертних думках понад 240 тис. викладачів і роботодавців. Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання та стабільність університетів.
 
Цьогоріч у рейтингу з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа.
 
До першої 1500 увійшли такі українські заклади вищої освіти:
 
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (найкращі 731-740 рейтингу);
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 901-950 рейтингу);
  • НУ «Львівська політехніка» (найкращі 951-1000 рейтингу);
  • Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);
  • Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу).
 
Рейтинг оцінює університети за такими показниками:
 
  • репутація в академічному середовищі (40 %);
  • цитованість наукових публікацій представників університету (20 %);
  • співвідношення кількості викладачів і студентів (20 %);
  • ставлення роботодавців до випускників (10 %);
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (по 5 %).
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили переможців конкурсу «Молода людина року».
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  харків, освіта
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