04.07.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
Вищі навчальні заклади Харкова увійшли до переліку топових університетів світу 2024
QS World University Rankings вважається одним із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Це вже 20-й випуск, у якому представлені 1500 закладів у 104 містах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН України.
Результати базуються на аналізі 17,5 млн наукових робіт і експертних думках понад 240 тис. викладачів і роботодавців. Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання та стабільність університетів.
Цьогоріч у рейтингу з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа.
До першої 1500 увійшли такі українські заклади вищої освіти:
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (найкращі 731-740 рейтингу);
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 901-950 рейтингу);
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НУ «Львівська політехніка» (найкращі 951-1000 рейтингу);
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Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);
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Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);
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Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);
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Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);
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Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);
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Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу).
Рейтинг оцінює університети за такими показниками:
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репутація в академічному середовищі (40 %);
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цитованість наукових публікацій представників університету (20 %);
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співвідношення кількості викладачів і студентів (20 %);
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ставлення роботодавців до випускників (10 %);
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відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (по 5 %).
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