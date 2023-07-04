04.07.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Вищі навчальні заклади Харкова увійшли до переліку топових університетів світу 2024

QS World University Rankings вважається одним із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Це вже 20-й випуск, у якому представлені 1500 закладів у 104 містах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Результати базуються на аналізі 17,5 млн наукових робіт і експертних думках понад 240 тис. викладачів і роботодавців. Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання та стабільність університетів.

Цьогоріч у рейтингу з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа.

До першої 1500 увійшли такі українські заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (найкращі 731-740 рейтингу);

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 901-950 рейтингу);

НУ «Львівська політехніка» (найкращі 951-1000 рейтингу);

Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу).

Рейтинг оцінює університети за такими показниками:

репутація в академічному середовищі (40 %);

цитованість наукових публікацій представників університету (20 %);

співвідношення кількості викладачів і студентів (20 %);

ставлення роботодавців до випускників (10 %);

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (по 5 %).