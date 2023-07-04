Дорожники проводять роботи на вулицях та проспектах Харкова (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства виконали відновлення асфальтобетонного покриття на вулицях міста, де раніше були проведені ремонтні роботи інженерними службами.

Крім того, були здійснені роботи з облаштування покриття на ділянці тротуару по вулиці Полтавський Шлях.

Комунальні робітники також приступили до нанесення дорожньої розмітки на проспекті Людвіга Свободи, вулицях Леся Сердюка, проспекті Тракторобудівників та вулиці Валентинівській. Наразі тривають підготовчі роботи з облаштування тротуарів на проспектах Архітектора Альошина та Героїв Сталінграду.