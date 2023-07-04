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04.07.2023  11:37   Рита Парфенова

Дорожники проводять роботи на вулицях та проспектах Харкова (фото)

Якими роботами та де займалися спеціалісти підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Бригади КП Шляхрембуд відновлюють асфальтобетонне покриття на вулицях Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства виконали відновлення асфальтобетонного покриття на вулицях міста, де раніше були проведені ремонтні роботи інженерними службами.

Крім того, були здійснені роботи з облаштування покриття на ділянці тротуару по вулиці Полтавський Шлях.

Бригади КП Шляхрембуд відновлюють асфальтобетонне покриття на вулицях Харкова

Комунальні робітники також приступили до нанесення дорожньої розмітки на проспекті Людвіга Свободи, вулицях Леся Сердюка, проспекті Тракторобудівників та вулиці Валентинівській. Наразі тривають підготовчі роботи з облаштування тротуарів на проспектах Архітектора Альошина та Героїв Сталінграду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 17:00 4 липня.
 
Бригади КП Шляхрембуд відновлюють асфальтобетонне покриття на вулицях Харкова
 
Бригади КП Шляхрембуд відновлюють асфальтобетонне покриття на вулицях Харкова

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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