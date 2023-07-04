Рівень радіації у Харкові та області на 4 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 4 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків – 0,10 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10-0,13 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 3 липня.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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