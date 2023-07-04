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04.07.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Еліна Світоліна здолала тенісистку з США

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги розпочала виступ в основній сітці турніру Грендслему, Вімблдону. У першому раунді почесна харківʼянка здолала 43-річну Вінус Вільямс з США.

Фото: GETTY IMAGES
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
У першій партії Світоліна взяла гору над американкою з рахунком 6:4. Наступну також виграла без особливих проблем – 6:3. У другому колі Вімлбдона Еліна зіграє з бельгійкою Елізе Мертенс. 
 
Також зазначається, що і Світоліна, і Вільямс отримали вайлдкард для участі у Вімблдоні. На момент початку турніру Еліна займала 76-е місце у світовому рейтингу, а Вінус – 558-е. Водночас, американка – 5-разова чемпіонка Вімблдону і якраз два тижні тому повернулася уперше за пів року в світовий тур.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові діти бігали з відомим футболістом (фото).
 
Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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