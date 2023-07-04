Еліна Світоліна здолала тенісистку з США

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги розпочала виступ в основній сітці турніру Грендслему, Вімблдону. У першому раунді почесна харківʼянка здолала 43-річну Вінус Вільямс з США.
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