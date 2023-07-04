04.07.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Під час окупації Липців ворог депортував матір та дитину до рф: Україна повернула родину до Харкова

У травні до нас звернулася родина, яку незаконно депортували до росії. Просили допомогти повернути їх в Україну.

Фото: Дмитро Лубінець

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РЕДПОСТ.

До початку повномасштабної війни росії проти України сім’я проживала в Липцях, на Харківщині.

В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення - 24 лютого. 16 березня 2022 року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області.

"Маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. І, що вже не дивує, жодних пояснень не надавали. Проте, попри всі складнощі, 18 червня обох вдалося повернути додому. Наразі вони перебувають у Харкові", - йдеться у повідомленні.