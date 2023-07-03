Рівень радіації у Харкові та області на 3 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 3 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,12 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 2 липня.
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Стримувати роздратування сьогодні буде важче, ніж звичайно. Найкраще зайнятися справами, які не вимагають спілкування з іншими людьми.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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