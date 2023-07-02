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02.07.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

Рівень радіації у Харкові та області на 2 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 2 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

по м. Харків 0,10-0,14 мкЗв/год:

  • Помірки – 0,10 мкЗв/год;
  • вул. Северина Потоцького – 0,10 мкЗв/год

по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:

  • м. Балаклія – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;
  • м. Куп`янськ – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Лозова  – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,14 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,11 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,10 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,11 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 1 липня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радіація, харків
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