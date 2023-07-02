02.07.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Кондиціонер у літню спеку: як з користю використовувати прилад

Як для дорослих, так і для дітей (навіть найменших), перебувати в кондиціонованому з комфортною температурою приміщенні безпечніше, ніж у задушливому й перегрітому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що є дослідження, які свідчать, що зі зниженням температури зменшується ризик госпіталізації з приводу різних захворювань, включаючи серцево-судинні.

Загалом, кондиціонер – річ корисна, проте важливо дотримуватися певних правил користування ним.

1. Здійснюйте регулярне техобслуговування

Брудні фільтри в кондиціонерах можуть поширювати бактерії в охолоджуваному приміщенні, як наслідок – сприяють розвитку респіраторних захворювань. Тому вкрай важливо вчасно здійснювати техобслуговування кондиціонера та слідкувати за чистотою фільтрів. Не забудьте запросити майстра перед початком нового сезону активного використання кондиціонера, щоби він перевірив справність техніки, почистив фільтри або ж замінив їх на нові. Детальніше про терміни техобслуговування можна дізнатися в інструкції до вашого приладу або в сервіс-центрі.

2. Уникайте різкого перепаду температур

Попри те, що після перебування на спеці хочеться якомога швидше охолодитися, не варто різко знижувати температуру приміщення. Оптимальна температура в кімнаті має бути на 5-6 градусів нижчою за зовнішню. Якщо вам захочеться, можете знизити її ще, проте варто робити це поступово і щоразу на кілька градусів. Пам’ятайте, що переохолодження може активізувати збудників хвороб, які вже є в організмі. Уникати різких перепадів температури також варто, якщо ви плануєте виходити з охолодженого приміщення на спеку.

Крім того, не сидіть під прямим інтенсивним струменем охолодженого повітря від кондиціонера.

3. Стежте за вологістю повітря в приміщенні

Повітря у кондиціонованих приміщеннях швидко стає сухим. Це може бути шкідливо для слизових оболонок та дихальних шляхів. Час від часу вимикайте кондиціонер, провітрюйте приміщення та регулярно здійснюйте вологе прибирання.

Не забувайте в період спеки пити достатньо води, носіть легкий одяг та не залишайтеся довго на сонці.

4. Пильнуйте дітей

Кондиціонери можна використовувати, якщо у вас вдома є дитина (навіть немовля). У дітей, особливо новонароджених, терморегуляція працює зовсім не так, як у дорослих. Це робить малюків вкрай вразливими до перегріву, зневоднення або навіть теплового удару. Правильно охолоджене приміщення з доступом свіжого повітря допомагає дитині комфортно спати. Проте, так само легко як перегріти, дитину можна переохолодити. Тому потрібно контролювати температуру і підтримувати її в діапазоні 23–26 градусів.