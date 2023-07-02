02.07.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто під час коменданської години потрапив у ДТП

1 липня, близько півночі, на вулиці Амосова водій Ford привернув увагу харківських патрульних тим, що рухався вулицею в комендантську годину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вимогу інспекторів про зупинку водій не виконав, а навпаки — збільшив швидкість.

Патрульні негайно почали переслідування порушника. На вулиці Амосова водій здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, але далі продовжив рух та наїхав на авто Audi. Згодом кермувальник здійснив наїзд на дерево та зупинився. На щастя, в результаті ДТП ніхто не травмувався.

Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння громадянин відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за скоєні три ДТП, ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку). Надалі матеріали передадуть до суду.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування, помістивши авто на спеціальний майданчик.