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02.07.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини розшукують неповнолітнього хлопчика

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 Красноградського РВП встановлюють місцезнаходження Гліба Ковриги, 2009 року народження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
2 липня близько 07:30 батьки виявили відсутність дитини вдома. 
 
Прикмети: зріст 146 см, щільної статури, світле волосся, карі очі. Має вади мовлення – погано говорить, заікається, під час розмови скрещує пальці на обох руках. Одягнутий в сірі штани, червону футболку.
 
Шановні громадяни, якщо вам відома будь – яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити за телефоном: 0956241926,0954288708 чи 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто під час коменданської години потрапив у ДТП.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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