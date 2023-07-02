02.07.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини розшукують неповнолітнього хлопчика

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 Красноградського РВП встановлюють місцезнаходження Гліба Ковриги, 2009 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 липня близько 07:30 батьки виявили відсутність дитини вдома.

Прикмети: зріст 146 см, щільної статури, світле волосся, карі очі. Має вади мовлення – погано говорить, заікається, під час розмови скрещує пальці на обох руках. Одягнутий в сірі штани, червону футболку.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь – яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити за телефоном: 0956241926,0954288708 чи 102.