    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові авто наїхало на бордюр та перекинулося (фото)
01.07.2023  16:32   Рита Парфенова

У Харкові авто наїхало на бордюр та перекинулося (фото)

Поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Немишлянському районі Харкова

ДТП на Героїв Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомлення про аварію на проспекті Героїв Харкова надійшло до поліції 1 липня близько 13:40.

Водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся.

Постраждав 31-річний водій транспортного засобу. Його доставили до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що водій транспортного засобу Honda CBR 600F при обгоні авто Subaru Legacy зіткнувся з автомобілем.

 

ДТП на Героїв Харкова

ДТП на Героїв Харкова

ДТП на Героїв Харкова

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Надзвичайні події У Харкові сталася ДТП: водія мотоцикла госпіталізували 26.06 Надзвичайні події На Харківщині внаслідок ДТП постраждала дитина: суд ухвалив рішення 26.06 Надзвичайні події У Харкові зіштовхнулись автобус і таксі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 