У Харкові авто наїхало на бордюр та перекинулося (фото)

Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.

У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.