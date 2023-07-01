У Харкові авто наїхало на бордюр та перекинулося (фото)

Поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Немишлянському районі Харкова
Водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся.
Постраждав 31-річний водій транспортного засобу. Його доставили до лікарні.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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