01.07.2023 16:20 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли з «Торнадо» місто Балаклія на Харківщині: є поранені та руйнації (фото)

1 липня близько опів на третю годину дня окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, по попереднім даним росіяни застосували реактивні системи залпового вогню «Торнадо».



За даними медиків екстреної медичної допомоги, жінка 67 років отримала осколкові поранення. Постарждалау ушпиталіли.



Ще троє мешканців Балаклії – хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років – отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу.



Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби 57-річний чоловік зазнав поранень під час артилерійського обстрілу села Синьківка Куп'янського району.



