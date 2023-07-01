01.07.2023 08:41 Рита Парфенова

Під час обстрілу Харківщини поранено цивільного

Минулої доби 57-річний чоловік зазнав поранень під час артилерійського обстрілу села Синьківка Куп'янського району. Постраждалого ушпиталили.





Про наслідки обстрілів Харківщини повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.



Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.



Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби три села Харківської області опинилися під авіаційним ударом армії рф.





