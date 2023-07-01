Під час обстрілу Харківщини поранено цивільного

Минулої доби 57-річний чоловік зазнав поранень під час артилерійського обстрілу села Синьківка Куп'янського району. Постраждалого ушпиталили.
Про наслідки обстрілів Харківщини повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.
Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби три села Харківської області опинилися під авіаційним ударом армії рф.
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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