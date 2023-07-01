Окупанти обстрілювали Харківську область

Три села Харківської області опинилися під авіаційним ударом армії рф.
Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 1 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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