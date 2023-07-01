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01.07.2023  08:02   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Три села Харківської області опинилися під авіаційним ударом армії рф.

війна в україні

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 1 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 червня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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