Харківщина на ранок 1 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 липня 2023 року.
Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Протягом доби з 30 червня по 1 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби три села Харківської області опинилися під авіаційним ударом армії рф.
Комментариев: 0
Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
влажность:
давление:
ветер: