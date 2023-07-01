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01.07.2023  08:05   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 1 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 липня 2023 року.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 30 червня по 1 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби три села Харківської області опинилися під авіаційним ударом армії рф.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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