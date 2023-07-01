01.07.2023 07:30 Рита Парфенова

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.





День архітектури України було започатковано на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, а з'явився він в українському офіційному календарі свят 17 червня 1995 року, після того, як президент України підписав відповідний Указ. Саме з цього моменту Україна розпочала святкувати День архітектури разом із усією планетою.



Проте, наступного 1996 року, в іспанському місті Барселона, на двадцятій Генеральній асамблеї, Міжнародна спілка архітекторів вирішила перенести Всесвітній день архітектури на перший понеділок жовтня. В Україні не стали переносити свято на іншу дату і тепер у нас є своя, ні від кого незалежна "архітектурна" дата.



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1 липня – День Курячого Бога. Курячий бог - невеликий камінь з отвором природного походження, проточеним водою, річковою чи морською; йому приписували властивості оберігати тварин та житла від злих сил.



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З 1994 року щорічно 1 липня у світі відзначають Міжнародний день жарту. Започаткував свято американський письменник і графік Уейн Рейнагель, щоб просувати власні збірки анекдотів у двох томах. Також цього дня проводили Міжнародний конкурс анекдотів.

Традиції дня

За народним календарем, раніше відзначали стародавнє слов’янське свято — Ярилів день, присвячений богу сонця Ярилі. У давнину цього дня просили допомоги у небесних світил та природи.

Цього дня косили та сушили траву, якою згодом набивали матраци або заварювали цілющий чай зимовими вечорами.

Що не можна робити 1 липня

Цього дня не можна лінуватися та пускати в дім незнайомців.

Також цього дня

1200 року в Китаї були винайдені сонячні окуляри у вигляді пластин кварцу. Вони були потрібні суддям для того, щоб свідки не бачили виразу їхніх очей під час допиту. До речі, офтальмологічні окуляри були винайдені майже на сто років пізніше – 1285 року.



1569 – Люблінською унією створена Річ Посполита (об'єднання Польщі та Литви).



1646 – народився Готфрід Вільгельм Лейбніц, німецький філософ-ідеаліст, і математик, і фізик, і навіть мовознавець. У ті часи вчені розробляли знання у багатьох напрямках. Лейбніц заснував Берлінську Академію Наук, яка спочатку називалася Бранденбурзьким науковим товариством. На прохання Петра Першого Лейбніц розробив проекти розвитку освіти та державного управління у Росії. І незважаючи на те, що Лейбніц вважав світ створенням бога, все ж таки оригінальну гіпотезу науці він подарував. Гіпотеза відкривала суть монадології і свідчила, що світ складається з незліченних психічних діяльних субстанцій.



1751 – надруковано перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданий Дені Дідро та Жаном Лероном д'Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь у складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвітництва: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск'є, Гельвецій та ін.



1804 – народилася Жорж Санд (справжнє ім'я Амандіна Аврора Дюпен), французька письменниця.



1875 – розпочав діяльність Всесвітня поштова спілка.



1877 – розпочався перший Вімблдонський тенісний турнір. Розігрувалась першість серед чоловіків. Переможцем став Спенсер Гор. За право спостерігати фінальну гру глядачі платили один шилінг.



1910 – у Львові відбулася демонстрація із вимогою відкрити український університет.



1915 – перша сцена роздягання у кіно: австралійська актриса Аннетт Келлерман оголилася у фільмі «Дочка богів».



1916 – народилася Олівія де Хевілленд, американська актриса, володарка двох «Оскарів» («Кожному своє», «Віднесені вітром», «Спадкоємиці»).



1929 - американський художник Елзі Сегер створив героя коміксів, а згодом і мультфільмів, матроса на ім'я Папай, сили якого вдесятьох після з'їденого шпинату.



1993 – в Україні з'явився мобільний зв'язок. Перший дзвінок з мобільного телефону здійснив перший президент України Леонід Кравчук. Тоді, 1 липня 1993 року, він торжественно перерізав телефонний провід як символ провідного зв'язку.



1934 – народився Сідні Поллак, американський актор, кінорежисер та продюсер (Тутсі, Сабрина, Фірма).



1939 – у Харкові відкрився Театр ляльок. Штат театру на той період становило лише 20 осіб, включаючи художнього керівника – Струменка Олександра Миколайовича. Саме його п'єсою «На волі» відкрився перший театральний сезон 18 серпня 1939 року (режисер – О.Струменко, художник – О.Іванов, композитор – О.Берндт).



1952 – народився Ден Ейкройд, канадський актор ("Сержант Білко", "Мисливці за привидами"), учасник гурту "The Blues Brothers" (як Елвуд Блюз).



1964 – народився Тарас Чорновіл, український політичний діяч.



1967 – народилася Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса (Рятувальники Малібу).



1972 – народилася Клер Форлані, американська актриса («Знайомтеся, Джо Блек», «Скеля», «В ім'я короля: Історія облоги підземелля»)



1977 – народилася Лів Тайлер (справжнє прізвище Рундгрен), американська кіноактриса («Армагеддон», «Володар кілець»), фотомодель, дочка лідера гурту «Aerosmith» Стівена Тайлера.



1977 – НЛО відвідало базу НАТО в Італії; на якийсь час зникла електрика в радіусі 5 км.



1979 – фірма «Sony» представила портативний аудіоплеєр Walkman, найзнаменитіший пристрій такого типу... до появи iPod.



1997 – Гонконг знову став частиною Китаю. "Сянган", по-кантонськи "Гонгонг", означає "Ароматна бухта". Протягом 155 років ця територія знаходилася у володінні Великобританії – у 1842 році, зазнавши поразки в англо-китайській війні 1840–1842, Китай був змушений віддати ці території англійцям.



2014 – Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Іменини відзначають:

Василь, Віктор, Іпатій, Леонтій, Ніканор, Олександр, Сергій, Феодул.