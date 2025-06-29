Пориви вітру до 20 м/с очікуються в Харкові та області 30 червня

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через прогнозовані пориви вітру 15–20 м/с у місті та районі Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Синоптики попереджають, що вдень 30 червня по місту Харкову та всій Харківській області очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду. З огляду на прогнозовану інтенсивність вітру, ДСНС України оголосила I (жовтий) рівень небезпечності.
Пориви вітру можуть призвести до падіння гілок, обриву дротів і пошкодження рекламних конструкцій, тож варто уникати перебування поряд із деревами, будівельними майданчиками та іншими об’єктами, що можуть становити загрозу. Водіям слід бути особливо уважними на дорогах: різкі пориви вітру можуть вносити корективи у керування транспортом, особливо для високих і вантажних автомобілів.
Рекомендується закрити вікна та двері, надійно закріпити всі предмети на балконах і в приватних дворах, а також утриматися від прогулянок у відкритих просторах під час найпотужніших поривів. Бережіть своє здоров’я і майно – дотримуйтеся елементарних заходів безпеки у вітряну погоду.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 29 червня 2025 року.
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Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.
Вранці очікується дрібний дощ, який може посилитися вдень. Проте похмура погода триматиметься не весь день — ближче до вечора небо проясниться, стане чистим та ясним.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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