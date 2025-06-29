29.06.2025 12:59 Рита Парфенова

Пориви вітру до 20 м/с очікуються в Харкові та області 30 червня

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через прогнозовані пориви вітру 15–20 м/с у місті та районі Харкова.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що вдень 30 червня по місту Харкову та всій Харківській області очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду. З огляду на прогнозовану інтенсивність вітру, ДСНС України оголосила I (жовтий) рівень небезпечності.

Пориви вітру можуть призвести до падіння гілок, обриву дротів і пошкодження рекламних конструкцій, тож варто уникати перебування поряд із деревами, будівельними майданчиками та іншими об’єктами, що можуть становити загрозу. Водіям слід бути особливо уважними на дорогах: різкі пориви вітру можуть вносити корективи у керування транспортом, особливо для високих і вантажних автомобілів.

Рекомендується закрити вікна та двері, надійно закріпити всі предмети на балконах і в приватних дворах, а також утриматися від прогулянок у відкритих просторах під час найпотужніших поривів. Бережіть своє здоров’я і майно – дотримуйтеся елементарних заходів безпеки у вітряну погоду.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 29 червня 2025 року.