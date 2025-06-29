    
Главная Новини Харкова Суспільство Пориви вітру до 20 м/с очікуються в Харкові та області 30 червня
29.06.2025  12:59   Рита Парфенова

Пориви вітру до 20 м/с очікуються в Харкові та області 30 червня

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через прогнозовані пориви вітру 15–20 м/с у місті та районі Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що вдень 30 червня по місту Харкову та всій Харківській області очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду. З огляду на прогнозовану інтенсивність вітру, ДСНС України оголосила I (жовтий) рівень небезпечності.

Пориви вітру можуть призвести до падіння гілок, обриву дротів і пошкодження рекламних конструкцій, тож варто уникати перебування поряд із деревами, будівельними майданчиками та іншими об’єктами, що можуть становити загрозу. Водіям слід бути особливо уважними на дорогах: різкі пориви вітру можуть вносити корективи у керування транспортом, особливо для високих і вантажних автомобілів.

Рекомендується закрити вікна та двері, надійно закріпити всі предмети на балконах і в приватних дворах, а також утриматися від прогулянок у відкритих просторах під час найпотужніших поривів. Бережіть своє здоров’я і майно – дотримуйтеся елементарних заходів безпеки у вітряну погоду.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 29 червня 2025 року.

Тэги:  негода, вітер, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки буревію: виконано понад 50 заявок на прибирання повалених дерев (фото) 22.06 Суспільство Грози та сильний вітер у Харкові й області 22–23 червня 20.06 Суспільство 20 червня в Харкові очікуються гроза та сильний вітер
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 