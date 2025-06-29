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29.06.2025  11:46   Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу відбито 12 штурмів, – ОТУ «Харків»

Противник здійснив 10 авіаударів із застосуванням 3 КАБів і 46 НАРів, а також 701 обстріл позицій наших військ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 29 червня оперативна обстановка в зоні Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишилася складною, але контрольованою. Протягом доби ворог 12 разів штурмував позиції Збройних Сил у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та в напрямку Кутьківки.

Окупанти нанесли 10 авіаударів із використанням трьох керованих авіабомб (КАБ) і 46 нерозривних авіаційних ракет (НАР). Зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв наші позиції 701 раз, включно з 102 ударами дронами-камікадзе.

За минулу добу сили оборони уражали живу силу, озброєння та техніку ворога. Зазнали втрат 101 російський військовослужбовець, з яких 43 – безповоротно. Також виведено з ладу 114 одиниць ворожої техніки та озброєння:

  • 2 комплекси радіоелектронної боротьби;
  • 3 артилерійські системи;
  • 12 автомобілів;
  • 83 безпілотники;
  • 14 одиниць спеціальної техніки.

Знищено 79 укриттів для особового складу, 4 пункти управління БПЛА, 2 місця зберігання боєприпасів і 2 пункти зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили понад 20 спроб прориву на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.
Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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