На Харківському напрямку за добу відбито 12 штурмів, – ОТУ «Харків»

Противник здійснив 10 авіаударів із застосуванням 3 КАБів і 46 НАРів, а також 701 обстріл позицій наших військ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 29 червня оперативна обстановка в зоні Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишилася складною, але контрольованою. Протягом доби ворог 12 разів штурмував позиції Збройних Сил у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та в напрямку Кутьківки.
Окупанти нанесли 10 авіаударів із використанням трьох керованих авіабомб (КАБ) і 46 нерозривних авіаційних ракет (НАР). Зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв наші позиції 701 раз, включно з 102 ударами дронами-камікадзе.
За минулу добу сили оборони уражали живу силу, озброєння та техніку ворога. Зазнали втрат 101 російський військовослужбовець, з яких 43 – безповоротно. Також виведено з ладу 114 одиниць ворожої техніки та озброєння:
Знищено 79 укриттів для особового складу, 4 пункти управління БПЛА, 2 місця зберігання боєприпасів і 2 пункти зберігання паливно-мастильних матеріалів.
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