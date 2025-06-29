29.06.2025 10:55 Рита Парфенова

16 нових проваджень за воєнні злочини відкрила поліція Харківщини за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів Харкова та навколишніх районів пошкоджено житлові будинки й сільгосптехніку. Поліція провела 23 огляди місць подій і внесла до ЄРДР дані про 16 нових кримінальних проваджень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Минулої доби під ворожими ударами опинилися місто Харків та Ізюмський і Куп’янський райони. За даними поліції, ворог застосовував керовані авіабомби і безпілотники, у результаті чого було пошкоджено приватні й багатоповерхові будинки, господарські споруди й техніку сільськогосподарського підприємства.

28 червня поліцейські Харківщини здійснили 23 огляди місць подій і внесли до ЄРДР відомості про 16 кримінальних проваджень, пов’язаних із воєнними злочинами російських військ.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі зафіксували 25 360 таких випадків у межах області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.