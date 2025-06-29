    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 16 нових проваджень за воєнні злочини відкрила поліція Харківщини за добу
29.06.2025  10:55   Рита Парфенова

16 нових проваджень за воєнні злочини відкрила поліція Харківщини за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів Харкова та навколишніх районів пошкоджено житлові будинки й сільгосптехніку. Поліція провела 23 огляди місць подій і внесла до ЄРДР дані про 16 нових кримінальних проваджень.

обстріл харківщини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Минулої доби під ворожими ударами опинилися місто Харків та Ізюмський і Куп’янський райони. За даними поліції, ворог застосовував керовані авіабомби і безпілотники, у результаті чого було пошкоджено приватні й багатоповерхові будинки, господарські споруди й техніку сільськогосподарського підприємства.
 
обстріл харківщини
 
28 червня поліцейські Харківщини здійснили 23 огляди місць подій і внесли до ЄРДР відомості про 16 кримінальних проваджень, пов’язаних із воєнними злочинами російських військ.
 
З початку повномасштабного вторгнення слідчі зафіксували 25 360 таких випадків у межах області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події Дрон влучив у ВАЗ із причепом на трасі Куп’янського району — подробиці інциденту (фото) 29.06 Надзвичайні події Удар БпЛА по цивільному авто біля Приколотного на Харківщині – загинув 60‑річний чоловік 29.06 Надзвичайні події Атаки на Харківщину: зруйновано склад і техніку, застосовано дрони та КАБи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 