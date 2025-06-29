29.06.2025 10:17 Рита Парфенова

Удар БпЛА по цивільному авто біля Приколотного на Харківщині – загинув 60‑річний чоловік

Близько 08:30 дрон влучив у легковик на трасі до села Приколотне. Внаслідок атаки загинув 60‑річний чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сьогодні вранці близько 08:30 у Харківській області безпілотник вистрелив по цивільному автомобілю, який рухався дорогою в напрямку села Приколотне.

Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік.

Постраждалий був терміново госпіталізований для надання кваліфікованої медичної допомоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія».