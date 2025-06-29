Удар БпЛА по цивільному авто біля Приколотного на Харківщині – загинув 60‑річний чоловік

Близько 08:30 дрон влучив у легковик на трасі до села Приколотне. Внаслідок атаки загинув 60‑річний чоловік.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Сьогодні вранці близько 08:30 у Харківській області безпілотник вистрелив по цивільному автомобілю, який рухався дорогою в напрямку села Приколотне.
Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік.
Постраждалий був терміново госпіталізований для надання кваліфікованої медичної допомоги.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія».
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Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.
Вранці очікується дрібний дощ, який може посилитися вдень. Проте похмура погода триматиметься не весь день — ближче до вечора небо проясниться, стане чистим та ясним.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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