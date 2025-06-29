Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.
Вранці очікується дрібний дощ, який може посилитися вдень. Проте похмура погода триматиметься не весь день — ближче до вечора небо проясниться, стане чистим та ясним.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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