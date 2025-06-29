29.06.2025 09:53 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 12

Богодухів – 12

Коломак – 13

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 11

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 10

Берестин – 12

Лозова – 12

Ізюм – 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 28 червня 2025 року.