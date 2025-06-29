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29.06.2025  09:26   Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідували пожежу після обстрілу та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів

Протягом 28–29 червня рятувальники Харківщини здійснили 26 виїздів, серед них – на гасіння пожеж, обстеження територій після обстрілів і допомогу населенню.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Упродовж останньої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виконали завдання з ліквідації пожежі в одному з населених пунктів Харківського району. Загоряння сталося внаслідок обстрілу, вогонь оперативно локалізували та повністю ліквідували.
 
Загалом за добу з 28 по 29 червня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 26 оперативних виїздів. Серед них:
  • 8 – на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожим обстрілом у Харківському районі;
  • 2 – на проведення інших невідкладних робіт;
  • 1 – на обстеження територій після обстрілів;
  • 7 – надання допомоги населенню;
  • 8 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета біля приватного домоволодіння. Унаслідок інциденту постраждали два підлітки віком 12 і 15 років. Один із них дістав вибухову травму, інший – опіки. Обох госпіталізували. Причини події з’ясовують правоохоронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.

Тэги:  дснс, харків, пожежа, агрессия россии
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