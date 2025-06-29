29.06.2025 09:26 Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідували пожежу після обстрілу та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів

Протягом 28–29 червня рятувальники Харківщини здійснили 26 виїздів, серед них – на гасіння пожеж, обстеження територій після обстрілів і допомогу населенню.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж останньої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виконали завдання з ліквідації пожежі в одному з населених пунктів Харківського району. Загоряння сталося внаслідок обстрілу, вогонь оперативно локалізували та повністю ліквідували.

Загалом за добу з 28 по 29 червня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 26 оперативних виїздів. Серед них:

8 – на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожим обстрілом у Харківському районі;

2 – на проведення інших невідкладних робіт;

1 – на обстеження територій після обстрілів;

7 – надання допомоги населенню;

8 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета біля приватного домоволодіння. Унаслідок інциденту постраждали два підлітки віком 12 і 15 років. Один із них дістав вибухову травму, інший – опіки. Обох госпіталізували. Причини події з’ясовують правоохоронці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.