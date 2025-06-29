За добу на Харківщині ліквідували пожежу після обстрілу та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів

Протягом 28–29 червня рятувальники Харківщини здійснили 26 виїздів, серед них – на гасіння пожеж, обстеження територій після обстрілів і допомогу населенню.
Піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.
У селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета біля приватного домоволодіння. Унаслідок інциденту постраждали два підлітки віком 12 і 15 років. Один із них дістав вибухову травму, інший – опіки. Обох госпіталізували. Причини події з’ясовують правоохоронці.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.
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Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.
Вранці очікується дрібний дощ, який може посилитися вдень. Проте похмура погода триматиметься не весь день — ближче до вечора небо проясниться, стане чистим та ясним.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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