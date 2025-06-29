Атаки на Харківщину: зруйновано склад і техніку, застосовано дрони та КАБи

Російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.
Упродовж доби під обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області. Російські війська застосували керовані авіабомби та ударні безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
За попередніми даними, серед цивільного населення внаслідок обстрілів постраждалих немає. Втім, у селі Ставище Шевченківської громади двоє дітей – хлопці 12 та 15 років – зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета.
Російські сили застосовували проти Харківщини різні типи озброєння, зокрема:
Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
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