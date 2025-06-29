29.06.2025 08:37 Рита Парфенова

Атаки на Харківщину: зруйновано склад і техніку, застосовано дрони та КАБи

Російські війська обстріляли три населені пункти Харківської області. Ворог застосовував дрони типу «Шахед», «Герань-2», «Молнія» та керовані авіабомби.



Фото: Поліція Харківської області

Упродовж доби під обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області. Російські війська застосували керовані авіабомби та ударні безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За попередніми даними, серед цивільного населення внаслідок обстрілів постраждалих немає. Втім, у селі Ставище Шевченківської громади двоє дітей – хлопці 12 та 15 років – зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета.

Російські сили застосовували проти Харківщини різні типи озброєння, зокрема:

3 керовані авіабомби (КАБ);

2 ударні дрони типу «Шахед»;

по одному дрону типу «Герань-2» і «Молнія».

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у селі Вільхуватка Куп’янського району – складське приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції й ремонту техніки;

у селі Підлиман Ізюмського району – техніку агропідприємства: вісім тракторів, навантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автомобілі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія».