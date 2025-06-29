29.06.2025 08:28 Рита Парфенова

На Харківщині за добу зафіксовано понад 20 штурмів з боку російських військ

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 20 спроб прориву на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. Ворог також завдав авіаударів по населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби противник 12 разів намагався штурмувати позиції українських підрозділів. Бої тривали в районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у напрямку Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять штурмових дій ворога. Українські захисники відбивали атаки в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

Окрім цього, агресор завдав авіаційних ударів по території Харківської області, зокрема по районах населених пунктів Вільхуватка та Підлиман.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія».