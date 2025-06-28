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28.06.2025  12:30   Віталій Хіневич

Двоє дітей на Харківщині постраждали внаслідок вибуху

Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху в селі Ставище Шевченківської громади.
 
Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток — опік кисті.
 
Обидва госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну допомогу. 
 
На місці працюють екстрені служби.
 
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Тэги:  події, харків
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