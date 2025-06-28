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28.06.2025  12:15   Віталій Хіневич

У Харківській області розшукують зниклого хлопчика

Хлопець наприкінці січня 2025 року поїхав з дому та з 22 квітня перестав виходити на звʼязок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Берестинським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Івана Курячого, 2006 року народження.
 
Хлопець наприкінці січня 2025 року поїхав з дому та з 22 квітня  перестав виходити на звʼязок. 
 
Його прикмети: зріст близько 185-190 см, середньої тілобудови, коротке темне волосся, карі очі. 
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, просимо звернутися до Берестинського районного відділу поліції або за телефоном (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася смертельна ДТП.
 
Тэги:  події, харків
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