28.06.2025 12:15 Віталій Хіневич

У Харківській області розшукують зниклого хлопчика

Хлопець наприкінці січня 2025 року поїхав з дому та з 22 квітня перестав виходити на звʼязок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Берестинським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Івана Курячого, 2006 року народження.

Хлопець наприкінці січня 2025 року поїхав з дому та з 22 квітня перестав виходити на звʼязок.

Його прикмети: зріст близько 185-190 см, середньої тілобудови, коротке темне волосся, карі очі.

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, просимо звернутися до Берестинського районного відділу поліції або за телефоном (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція).

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