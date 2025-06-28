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28.06.2025  11:20   

Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем Конституції

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції України.


Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем Конституції
«Конституція України - Основний Закон, на якому тримається наша держава. Наша сила. Наш суверенітет.
 
І сьогодні, як ніколи раніше, зрозуміло: Конституція живе разом з країною - коли держава боронить себе, коли люди гідно тримають удари ворога, коли ми не відмовляємося від того, ким є, попри все. 
 
І доки діє Конституція - ми стоїмо. А доки стоїмо - у нас є майбутнє! 
 
З Днем Конституції України!».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
 
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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