28.06.2025 11:20

Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем Конституції

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції України.



Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем Конституції



«Конституція України - Основний Закон, на якому тримається наша держава. Наша сила. Наш суверенітет.

І сьогодні, як ніколи раніше, зрозуміло: Конституція живе разом з країною - коли держава боронить себе, коли люди гідно тримають удари ворога, коли ми не відмовляємося від того, ким є, попри все.

І доки діє Конституція - ми стоїмо. А доки стоїмо - у нас є майбутнє!

З Днем Конституції України!».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.